Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
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Başsavcılıkça, Özel hakkında, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.