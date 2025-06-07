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Politika

AK Parti'den Kurban Bayramı kutlama videosu

AK Parti, Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla özel bir video hazırladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
AK Parti'den Kurban Bayramı kutlama videosu

Ankara

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki atılımları vurgulandı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bölümlerin yer aldığı videoda, TOGG'un T10X modeli, Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan kesitler gösterildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sembolik yapıların görüntülerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye'dir." mesajına yer verildi.

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