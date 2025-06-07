AK Parti'den Kurban Bayramı kutlama videosu
AK Parti, Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla özel bir video hazırladı.
Ankara
Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki atılımları vurgulandı.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bölümlerin yer aldığı videoda, TOGG'un T10X modeli, Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan kesitler gösterildi.
AK Parti, Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla özel bir video hazırladı https://t.co/h12fu1atXS pic.twitter.com/aVMV4jPYud— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 7, 2025
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sembolik yapıların görüntülerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye'dir." mesajına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.