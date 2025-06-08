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Politika

TBMM'de 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyeleri seçilecek

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyelerini seçecek, gündemindeki kanun teklifini görüşecek.

Kemal Karadağ  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
TBMM'de 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyeleri seçilecek

TBMM

Alınan karar gereğince haftalık çalışmasına 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirlerini seçecek.

Bu seçimin ardından gündemindeki kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek Genel Kurul, bu hafta Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

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Teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

İhtisas ve araştırma komisyonları da gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

Çalışma süresini tamamlamak üzere olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları görüşecek.

Ayrıca Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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