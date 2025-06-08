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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Betül Bilsel  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, CHP Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Ankara

Bahçeli, görüşmede Özel'e, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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