Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,513.10
BTC/USDT
105,469.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsmet Karakaş  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet