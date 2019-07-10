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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.

Esin Işık   | 10.07.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC yetkililerinin açıklamalarını sonuna kadar desteklediklerini belirten Çelik, "Gerginliği çıkaran, hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır. Bu üslup aslında özür dilenmesi gereken bir üsluptur." diye konuştu.

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