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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ettiklerini bildirdi.

Sarp Özer  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz

Ankara

Çelik, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana kesintisiz sürdürdüğü iktidarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 3 Kasım 2002’de yepyeni bir dönemin açıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve kalkınma yoluyla ülkemizin hak ettiği nice siyasi değişimlere ve eser siyasetlerine imza atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarımız, milletimize verdiğimiz her sözü tuttu. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ile geleceği kucaklamaya devam ediyoruz."

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