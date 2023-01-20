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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.01.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yarın için Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

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