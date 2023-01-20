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Dünya

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni

İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

Atila Altuntaş   | 20.01.2023
İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni

Stockholm

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi.

Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

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