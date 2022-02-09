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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyada Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.02.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyada Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi

Ankara

Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."

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