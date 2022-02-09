AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyada Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.