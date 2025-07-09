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Kültür

Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu, Rusya'da sahnelenecek.

Makbule Beyza Günbey  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Kocaeli Şehir Tiyatroları "Savaş ve Barış" oyununu Rusya'da sahneleyecek Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA

Kocaeli

Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin yaptığı oyun, 27 Mart 2024'ten bu yana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sergileniyor.

Oyunu izlemeye gelen Rus küratör Arthur Grigoryants'ın daveti üzerine oyun, Rusya'nın Moskova kentinde 23-27 Temmuz'da düzenlenecek "Art Festival Inspiration"da izleyiciyle buluşacak.

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Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Sigalı, aldıkları davet üzerine 20 Temmuz'da Rusya'ya gideceklerini aktaran Sigalı, "Lev Tolstoy'un ünlü eseri 'Savaş ve Barış'ı ana vatanı Moskova'da oynayacağız. Orada eserimizi Türkçe ve altyazılı sahneleyeceğiz. Onlar ortaokuldan beri okudukları için eseri çok iyi biliyorlar. Bizim için heyecanlı ve değişik olan eseri Türkçe dinleyecekler. Türkçe'nin güzel retoriğinin tınısını alacaklar ve bunu Rus klasik eserle bağdaştıracaklar." diye konuştu.

Rus küratör Grigoryants'ın oyunu Türkiye'de izlediğini ve ardından kendilerini festivale davet ettiğini belirten Sigalı, "Festivale ilk kez Türk ekibi katılım sağlayacak. Bu, bizim sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bu festivalin açılışını yapacağız. Festival açılışları çok önemlidir. En görkemli eserler sunulur, merakla beklenir. O festival bir yıl boyunca insanlar tarafından bu sene ne izleyeceğiz diye takip edilir. Bu festivalin açılışını yapmak da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sigalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının markalaşma değerinin, evrensel boyutlara ulaştığını vurguladı.

Oyuncu Emre Işık da "Moskova'ya gidip bu oyunu ana vatanında oynayacak olmak, çok heyecan verici." dedi.

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