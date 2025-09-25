Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Trump ile görüşmesi küresel ve bölgesel yeni diplomatik sayfalar açacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacağını belirtti.

Mümin Altaş  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Trump ile görüşmesi küresel ve bölgesel yeni diplomatik sayfalar açacak

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."

