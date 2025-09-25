AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın Trump ile görüşmesi küresel ve bölgesel yeni diplomatik sayfalar açacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacağını belirtti.
Ankara
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum
- ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyada çok saygı görüyor
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."
