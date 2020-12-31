Euro
9.10
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: CHP'nin zihniyeti asla değişmez

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Bu Kovid-19 belası bile mutasyona uğrar veya aşısı bulunur, derdi biter ama şu CHP'nin zihniyeti asla değişmez, evrime uğramaz, tekamül etmez." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 31.12.2020
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: CHP'nin zihniyeti asla değişmez Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Twitter'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Sağlar'a tepki gösteren Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin tüm yasakları bitirmesiyle taptaze acılarını kalplerine gömdüklerini, yaşananlara rağmen her türlü ayrımcılığın dönemini kapattıklarını belirtti.

"Hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor"

"Başörtüsü edebiyatıyla sahte gözyaşları dökenlerin" ise millet için değil sadece kendi ikballeri için kılık, kıyafet ve ayrımcılıklarla uğraşanlara "utanmadan vagon oldukları" değerlendirmesinde bulunan Çam, mesajında şunları kaydetti:

"Yıllarca din düşmanlıklarını, çağdaşlık iddiasıyla sakladılar. Dinini yaşamak isteyenlere asla saygı duymadılar. Allah demeyi yasaklattıkları günlerin özlemiyle 'Tanrı Uludur' diyerek, ülke iktidarına sahip olamasalar da ilk fırsatta İBB'de gerçek yüzlerini ortaya koydular. Hadsizliğe bakın. Hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor. Başı kapalı hakimin adaletine güvenmiyormuş! Millet bunlara bir fırsat verse 21. yüzyıl filan demeyip her türlü ayrımcılık, ilkellik ve aşağılık baskıcı yaklaşımlar kaldığı yerden devam edecek. Ayasofya için 'Niye cami yaptınız? Sultan Ahmet bile müze olsun' derler. 14 asırlık vahye dayalı dini kurallara Türkçeleştirmek adına her vesileyle faşizanca müdahale ederler. CHP'li olmayan öğretmenleri kınarlar. 'Başı kapalı doktora gitmeyiz, hakimini dinlemeyiz' derler. Kısacası bu Kovid-19 belası bile mutasyona uğrar veya aşısı bulunur derdi biter ama şu CHP'nin zihniyeti asla değişmez, evrime uğramaz, tekamül etmez. Giderek de HDP çizgisine doğru gittiği için daha da kötüye gider (Mutant olur). Fiks:yüzde 25 + Kaybedenlerle (Loosers) devam ederler."

Çam, mesajının sonunda 30 yıl önce, "çağdaş olmayan kıyafetle sınava girmekten" dolayı geçirdiği soruşturma belgesini paylaşarak, "En gelişmiş ülkeler arasına Türkiye'yi taşımış bir AK Parti klasmanına CHP asla ulaşamaz. Milletimiz bunu çok iyi gördü." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi
Fransa'da Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: CHP'nin zihniyeti asla değişmez

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: CHP'nin zihniyeti asla değişmez

Oktay'dan eski CHP milletvekili Sağlar'ın sözlerine tepki: Bu faşizan zihniyeti bir daha görmemek en büyük temennimiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Başörtüsü üzerinden yapılan her saldırı barbar ve faşist bir zihniyetin ürünü

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi