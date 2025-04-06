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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Özgür Özel siyasi sınırları ve haddini aşmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Özgür Özel siyasi sınırları ve haddini aşmıştır. Türkiye'nin devlet başkanına kimse cunta başkanı diyemez. Otokrat ve cuntacı arıyorsanız siyasi tarihinize bakınız, kolaylıkla bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Özgür Özel siyasi sınırları ve haddini aşmıştır

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Özgür Özel siyasi sınırları ve haddini aşmıştır. Türkiye'nin devlet başkanına kimse cunta başkanı diyemez. Otokrat ve cuntacı arıyorsanız siyasi tarihinize bakınız, kolaylıkla bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda dile getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ala, "Yolsuzluk iddialarına cevap veremeyenler, birbirlerinden koltuk kaçırma telaşıyla alelacele kurultay düzenleyenler, halkı ve basını salonlara almaktan korkanlar; geçtiğimiz şubat ayında milletimizin büyük teveccühüyle, salonlara sığmayan ve dışarıda 60 bin vatandaşımızın coşkuyla takip ettiği kongremizde, halkımızın, delegelerimizin, basın mensuplarının ve her kesimden insanımızın katılımıyla tıklım tıklım dolu salonda konuşan, aziz milletimizin büyük çoğunluğunun oyuyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, O'na siyaset dersi vermeye kalkışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkanvekili Ala, şöyle devam etti:

"Siz önce bir önceki genel başkanınız, sırtından hançerlediğiniz kişinin iddialarına cevap verin, sonra defalarca bu milletin takdirine mazhar olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmeye uğraşın. Türkiye'nin, CHP'nin tek parti rejiminden çıkıp çok partili hayata adım attığında otokrasiden demokrasiye geçtiği izahtan varestedir. Özgür Özel siyasi sınırları ve haddini aşmıştır. Türkiye'nin devlet başkanına kimse cunta başkanı diyemez. Otokrat ve cuntacı arıyorsanız siyasi tarihinize bakınız, kolaylıkla bulacaksınız. Cuntalarla, darbecilerle işbirliği konusunda tescilli markasınız."

Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özel'in, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun gölgesinde siyaset yapmaması gerektiğini, bunun Türkiye'ye haksızlık olduğunu ve CHP içinde kalıcı hasar bırakacağını vurgulayan Ala, Türkiye-AB tam üyelik müzakerelerini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AB konusunda laf etmenin ise lakırdıdan öteye bir anlam ifade etmediğini belirtti.

CHP'ye mensup Belediye Başkanı hakkında Türk yargısı tarafından yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldığını anımsatan Ala, şunları kaydetti:

"Konu bundan ibarettir. Yolsuzluk iddialarının çözüm yeri mahkemelerdir. Yargının işini siyasi alana taşımaya çalışmak asıl sorunu gözlerden kaçırmaya yönelik siyasi hokkabazlıktır. Partinizin içindeki hançer savaşlarını örtbas etmek için panik halinde, Türkiye'nin istikrarına, ekonomisine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı bırakın. Parti içine odaklanın da sizi de hançerlemesinler."

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