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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Jae-myung'ı Türkiye'ye davet etti.

İsmet Karakaş  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Jae-myung arasındaki görüşmede, Türkiye ve Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel, küresel konular ele alındı.

Jae-myung'ı, Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirdi.

Erdoğan, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekaya, yeşil enerjiden savunma sanayisine kadar birçok alanda işbirliği fırsatının bulunduğunu belirtirken, Jae-myung'ı Türkiye'ye davet etti.

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