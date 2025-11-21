Dolar
42.44
Euro
48.83
Altın
4,064.58
ETH/USDT
2,679.80
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'daki temasları kapsamında Türkistan ve Çimkent şehirlerini ziyaret etti.

Meiramgul Kussainova  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde temaslarda bulundu

Türkistan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkistan Eyaleti Valisi Nuralhan Köşerov ve Çimkent Büyükşehir Valisi Birinci Yardımcısı Aydın Karimov ile bir araya geldi.

Çimkent Büyükşehir Valiliğinde düzenlenen görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki enerji ve tarım sektörlerindeki yeni projeleri değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zorlu, görüşmede, Türk şirketlerinin buraya seracılık alanında yaptığı yatırımların bölgede bir ilki teşkil ettiğini belirterek, "Güney Kazakistan'ı karşılıklı avantajlarımızı kullanarak tarım ve hayvancılıkta ortak üretim üssü haline getirebiliriz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün Çimkent'e özel önem verdiğine işaret eden Zorlu, "Burada bir kültür merkezi açılması yönünde çalışmalarımız da var." ifadesini kullandı.

Karimov da Türkiye'nin özellikle organize sanayi bölgesi alanındaki tecrübesini Çimkent ve civarında yeni kurulan sanayi bölgeleri için ciddi fayda sağlayacağını söyledi.

Türkistan-Konya kardeş şehir protokolü imzaya hazır hale gelecek

Türkistan Eyaleti Valiliğinde yapılan görüşmede, Zorlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Türkistan Başkonsolosu Levent Gürcan ve Çimkent Fahri Konsolosu Latifşah Asanov da hazır bulundu.

Zorlu, görüşmede, Şubat 2026'da "Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a Ortak Miras" temasıyla Türkistan'da büyük bir sempozyum düzenleneceğini ve Türkistan ile Konya arasında kardeş şehir protokolünün yakında imzaya hazır hale geleceğini dile getirdi.

Zorlu, gelecek yıl nisanda düzenlenmesi beklenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne Türkistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vali Köşerov de Türkistan'ın iki ülke halklarının kadim tarihi şehri olduğunu ve Türk şirketlerini Türkistan'a beklediklerini kaydetti.

Görüşmelerin ardından Zorlu, Türkiye'nin yapımı süren Türkistan Başkonsolosluğu ve Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
Ankara'da "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazakistan'da temaslarda bulundu

ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı
Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir

Rusya: Ukrayna krizi, belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda ancak sona erebilir
Kazakistanlı hasta Türkiye'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Kazakistanlı hasta Türkiye'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet