Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten partinin üye sayısının artışıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş "AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Bu güçlü tablo, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir" dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten partinin üye sayısının artışıyla ilgili açıklama

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum."

