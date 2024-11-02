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Politika

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinde ilk il kongresi, Malatya'da yapılacak

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinde ilk il kongresi, Malatya'da yapılacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.

Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.

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