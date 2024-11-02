AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi sürecinde ilk il kongresi, Malatya'da yapılacak
AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da gerçekleştirilecek.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu.
Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi, 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanıyor.
MKYK'de belirlenen kongre takvimine göre, Erdoğan'ın katılması planlanan 40 il arasında deprem bölgesindeki şehirlerin de yer aldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.