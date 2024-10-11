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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Politika

AK Parti 15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'na ev sahipliği yapacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Ekim'de "Filistin'in Geleceği Konferansı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
AK Parti 15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Ankara

Sırakaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim itibarıyla Gazze'deki soykırım sürecinin 1. yılını doldurduğunu anımsattı.

Gazze'de 1,9 milyon ve Beyrut'ta 1,3 milyon insanın evinden edildiğini aktaran Sırakaya, "Yaklaşık 52 bin insanın katledildiği ve katledilen insanlardan 17 binin çocuk olduğu, sadece 710'unun bir yaşının altında olduğu bir süreçteyiz." dedi.

Gazze'ye bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler'in ve insanlığın iflasının çok açık şekilde gözlemlendiğini ifade eden Sırakaya, "Burada maalesef bir kez daha Batı'nın tutarlı olmayan tavrına da dikkat çekmek durumundayız. Zira, Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman, Gazze savaşı ile kıyasladığımız Rusya-Ukrayna savaşındaki öldürülen insanların veyahut çocukların ve kadınların tam 6 kat fazlasının Gazze'de öldürüldüğünü gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'nı tertip etmiş olacağız"

Türkiye olarak Gazze ile ilgili düşüncelerini çok net ifade ettiklerini belirten Sarıkaya, "Gazze'de bir ateşkesin hızlı şekilde sağlanması, rehine ve mahkum takasının bir an önce gerçekleştirilmesi ve 1967 sınırlarında coğrafi bütünlüğü sağlanmış başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının da son derece önemli ve değerli olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Sırakaya, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkez Büyük Konferans Salonu'nda 15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'nı tertip etmiş olacağız. Forumumuz 3 oturumdan oluşacak. Birinci oturumda Filistin'in geleceğini ve Filistin'in geleceğinde diplomasinin rolünü konuşmuş olacağız. Birinci oturumda Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Sayın Eymen es-Safedi'yi misafir edeceğiz. Bu oturumu yönetecek kişi önceki dönemde Cumhurbaşkanı yardımcımız ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyon Başkanımız olan Sayın Fuat Bey olacak. İkinci oturum, Filistin'in geleceğinde siyasetin ve parlamentonun rolünü konuşmuş olacağız. İkinci oturumumuzu yönetecek olan eski dışişleri bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olacaktır. Yine bu oturumumuzda AK Parti'yi temsil eden AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala da bulunacaklardır."

Konferansta yurt dışından gelecek misafirlerin de yer alacağını belirten Sırakaya, üçüncü oturumda ise Filistin'in geleceğinde uluslararası hukukun rolünün konuşulacağını ve oturumun TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından yönetileceğini aktardı.

Sırakaya, konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını bildirdi.

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