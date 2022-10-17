Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasanın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasanın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazırız." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ, Anayasanın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.