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Yeni medya ve dijital platformlar, geleneksel televizyonculuğun sonunu mu getirecek?

Gazeteci ve yazar Ali Eyüboğlu ile 21 Kasım Dünya Televizyon Günü vesilesiyle, Türkiye’de televizyonculuğun seyrini ve dijital platformların gelişiyle ekranın değişimini konuştuk.

21.11.2022
Yeni medya ve dijital platformlar, geleneksel televizyonculuğun sonunu mu getirecek?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik
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