Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
Yeni açıklanan belgeler Epstein dosyasını nasıl yönlendirecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Yeni açıklanan belgeler Epstein dosyasını nasıl yönlendirecek?

Ankara
ABD Adalet Bakanlığı binlerce belge açıkladı. Fotoğraflar, mesajlar, notlar Epstein skandalına dair tartışmaların daha da tırmanmasına yol açtı. Başkan Trump ise yeni yılda hem Ukrayna hem de Gazze’de barış sağlama hedefine ulaşabilecek mi? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

