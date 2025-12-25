Dolar
Irak'ta yeni hükümet nasıl kurulacak?

Ömer Faruk Çalışkan  | 25.12.2025
Irak'ta yeni hükümet nasıl kurulacak?

Ankara

Seçimlerden sonra geçen bir buçuk aya rağmen Irak’ta hükümeti kimin hangi ittifakla, hangi vaatlerle kuracağı belli değil. Başbakanlık için kimlerin adı öne çıkıyor? Irak Türkmenlerinin vekil sayısı neden azalıyor? Kürtler kimi Irak Cumhurbaşkanı seçecek? Anadolu Ajansı Bağdat Muhabiri Haydar Karaalp ile konuştuk.

