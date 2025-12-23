Dolar
Gazze'de "ikinci aşama" neler getirecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Gazze'de "ikinci aşama" neler getirecek?

Ankara

10 Ekim’de ilan edilen ateşkesten beri İsrail yüzlerce Filistinliyi öldürdü. Hava koşulları sebebiyle donarak ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ateşkes sonrası düzen nasıl şekillenecek? Batı Şeria’da toprak gaspı neden hızlanıyor? Tüm süreci Anadolu Ajansı Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

