Wenders’in ‘politik’ cevabı Berlin Film Festivali’ne nasıl damga vurdu?

17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Wenders’in ‘politik’ cevabı Berlin Film Festivali’ne nasıl damga vurdu?

Ankara
Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman yönetmen Wim Wenders'ın Filistin ile ilgili sözleri tepki topladı. Bir gazetecinin, ‘festivalde Gazze için bir duruş sergilenip sergilenmeyeceğini’ sorması üzerine jüri başkanlığı yapan Wenders’ın, “Jüri, siyasetten uzak durmalı.” cevabı tartışmaları da beraberinde getirdi. Detayları Yazar ve Yönetmen Abdülhamit Güler’e sorduk. 

