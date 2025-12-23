Dolar
Podcast

Avrupa’da İslam karşıtlığı neden derinleşiyor?

Betül Sümeyye Us  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Ankara
2015’ten bu yana yayımlanan Avrupa İslamofobi Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda hangi ülkeler öne çıkıyor, bulgular neler? Avrupa’da İslam karşıtlığı neden derinleşiyor? Raporun editörü, Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
