Üniversitelere "Filistin" derslerinin eklenmesi neden önemli?

16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Üniversitelere "Filistin" derslerinin eklenmesi neden önemli?

Filistin ve eğitim konusunda çalışma yapan bazı sivil toplum örgütleri, 2025-2026 akademik yılı öncesinde üniversitelerde açılış dersinde "İlk Ders Filistin" temasıyla ilgili toplantıda bulunmuştu. Filistin konusunu akademik bir derinlikle anlama ve Siyonizm'i tüm boyutlarıyla ele almanın amaçlandığı çağrının devamı Mardin Artuklu Üniversitesi'nin (MAÜ) hazırladığı “Kudüs ve Filistin Dersleri” kitabı ile geldi. Üniversitelerde Filistin derslerinin okutulmasının arttırılması İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ile konuştuk.

