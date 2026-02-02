Uluslararası öğrenciler neden Türkiye’yi tercih ediyor?
İstanbul
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İLKE Vakfı iş birliğiyle hazırlanan, Türkiye’deki misafir öğrencilerin akademik ve sosyal hayatına ışık tutan “Türkiye'de Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Yaşam Deneyimleri” raporunun detaylarını, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elyesa Koytak ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.