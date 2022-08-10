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Türkiye'nin otomobili Togg'da son durum ne?

Sefa Şengül   | 10.08.2022
Türkiye'nin otomobili Togg'da son durum ne?

Ankara
Türkiye’nin otomobili Togg, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına geçen ay başlamıştı. Bir yandan Gemlik’te hummalı bir çalışma devam ederken, Togg yavaş yavaş sahneye adımını atmaya başladı. Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulselam Durdak son gelişmeleri aktardı.
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