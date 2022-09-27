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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nde kullanılmak üzere temin edilen 180 motosikletin teslim töreninde konuşuyor
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Tüm boyutlarıyla İngiltere’nin ekonomik krizi

İngiliz sterlini neden çöktü? İngiltere’nin kalkınma hızı, beklentileri karşılıyor mu? İngiltere’nin ekonomik sıkıntılarının sebeplerini ve sonuçlarını Londra’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Gökhan Kurtaran ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 27.09.2022
Tüm boyutlarıyla İngiltere’nin ekonomik krizi

Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi
İzmir merkezli 6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı
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