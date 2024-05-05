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Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Ekber Türkoğlu, Fatih Altın, Erkut Aymak  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Tokat

Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Çavuşbeyli, Hacıköy, Köklü, Akçakolay köylerinin ortak yaylası Yellüce ile Taşlıca köyünün yaylasına kar yağdı.

Bazı vatandaşlar araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Bölgede aralıklarla kar devam ediyor.

Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimleri ile yaylalarda da kar etkili oldu. Hayvanlarını yaylalara çıkaran çobanlar, alçak kesimlere inmek zorunda kaldı.

Çobanlık yapan Mehmet Açıkel (51), bir hafta önce koyunlarını yaylaya çıkardığını belirterek, "Son üç gündür sürekli yağmur. Bu sabah hayvanlarımı otlatmaya çıkaracaktım. Dışarı çıktığımda her taraf bembeyaz olmuştu. Sürüyü hemen yayladan alarak ilçedeki meraların olduğu alana geri getirmek zorunda kaldım." dedi.

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