TEKNOFEST İzmir’de dereceye giren yarışmacılar hedeflerini anlattı
TEKNOFEST 2023 Girişimcilik Yarışması’nda dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Turizm Teknolojileri Kategorisi'nde dereceye giren “Crearchio" takımından Melike Şeyma Tuna ve Yunus Yıldız, “TAC Bikeleri” takımından Aybala Irmak Yılmaz, gelecek hedeflerini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.