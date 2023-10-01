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TEKNOFEST İzmir’de dereceye giren yarışmacılar hedeflerini anlattı

Tuba Memiş  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TEKNOFEST İzmir’de dereceye giren yarışmacılar hedeflerini anlattı

TEKNOFEST 2023 Girişimcilik Yarışması’nda dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Turizm Teknolojileri Kategorisi'nde dereceye giren “Crearchio" takımından Melike Şeyma Tuna ve Yunus Yıldız, “TAC Bikeleri” takımından Aybala Irmak Yılmaz, gelecek hedeflerini anlattı.

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