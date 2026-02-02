Dolar
Suriye'de merkezi hükümet ve SDG arasındaki yeni anlaşma, nasıl bir düzen getirecek?

Şam yönetimi ve YPG arasındaki 30 Ocak anlaşması ülkenin toprak bütünlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırıyor mu? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Salık ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Suriye'de merkezi hükümet ve SDG arasındaki yeni anlaşma, nasıl bir düzen getirecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 kişi gözaltına alındı
