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Sosyal medya, toplumsal güzellik algısını nasıl şekillendiriyor?

Sosyal medya paylaşımlarına yapılan geri dönüşlerin ve influencerların ‘kusursuzluk’ dayatmasının oluşturduğu güzellik algısını, Uzman Klinik Psikolog Sevilay Abudaram ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Sosyal medya, toplumsal güzellik algısını nasıl şekillendiriyor?

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