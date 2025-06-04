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Küresel ısınma ülkemize nasıl yansıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Küresel ısınma ülkemize nasıl yansıyor?

Ankara
Sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışı 1,5 dereceye ulaştı. Bu değişim Türkiye’de iklimi, çevreyi ve gündelik hayatı nasıl etkiliyor? Bu yaz bizi neler bekliyor? İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl’la konuştuk.

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