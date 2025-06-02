Dolar
39.21
Euro
44.84
Altın
3,352.69
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
105,350.00
BIST 100
8,971.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştirilecek
logo
Podcast

Hac ibadetinin mana derinliği nedir?

Hac mevsimine nasıl dahil olunabilir? Kurban ve hac arasındaki bağlantıyı nasıl okumak gerekir? Kurban ibadetinde fiziksel tanıklık ne derece önemli? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Hac ibadetinin mana derinliği nedir?

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Bakan Fidan'ın başkanlığında 13.00'te başlayacak
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Hac ibadetinin mana derinliği nedir?

Hac ibadetinin mana derinliği nedir?

Gazze’de geçici ateşkes nasıl sağlanacak?

Trump, İsrail’e karşı nasıl bir çizgiye geliyor?

ABD Başkanı Trump, dünyayı sarsan ticaret savaşında yetkisini aştı mı?

ABD Başkanı Trump, dünyayı sarsan ticaret savaşında yetkisini aştı mı?
Venezuela’daki genel ve bölgesel seçimlerin sonuçları nasıl karşılandı?

Venezuela’daki genel ve bölgesel seçimlerin sonuçları nasıl karşılandı?
93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?

93 yazarı bir araya getiren “Kızıl Kapı” nasıl ortaya çıktı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet