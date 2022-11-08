Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,673.72
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
19,658.00
BIST 100
4,381.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.11.2022
Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Berlin Duvarı’nın resmen işlevini kaybettiği ve insanların onu yıkmaya başladığı tarihin yıldönümü, yarın. Berlin’i doğu ve batı olarak ikiye ayıran duvar nasıl bir dünya düzenini temsil ediyordu? O düzen nasıl sona erdi? Bugüne nasıl geldik? Dünya devletleri arasında nasıl bir saflaşma bizi bekliyor?Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ile geçmişten geleceğe bir yolculuk yaptık.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü
Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

Benzer haberler

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Kosova’da neler oluyor?

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson neden Türkiye’de?

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali izleyiciye ne anlatıyor?

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali izleyiciye ne anlatıyor?
COP27 zirvesi, iklim değişikliği senaryolarına karşı dünya devletlerini harekete geçirecek mi?

COP27 zirvesi, iklim değişikliği senaryolarına karşı dünya devletlerini harekete geçirecek mi?
İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor

İsrail’de Netanyahu, aşırı sağcı müttefikleriyle iktidara geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet