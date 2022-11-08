Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın hikayesi ne?

Berlin Duvarı’nın resmen işlevini kaybettiği ve insanların onu yıkmaya başladığı tarihin yıldönümü, yarın. Berlin’i doğu ve batı olarak ikiye ayıran duvar nasıl bir dünya düzenini temsil ediyordu? O düzen nasıl sona erdi? Bugüne nasıl geldik? Dünya devletleri arasında nasıl bir saflaşma bizi bekliyor?Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ile geçmişten geleceğe bir yolculuk yaptık.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.