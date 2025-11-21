Dolar
logo
Podcast

Sefaletin sürdüğü Gazze’ye nasıl bir düzen getirilecek?

İsrail’in ateşkes ihlalleri ve Filistinlilerin sıkıntıları sürerken BM Güvenlik Konseyi’nden çıkan yeni plan neleri öngörüyor? Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Sefaletin sürdüğü Gazze’ye nasıl bir düzen getirilecek?

