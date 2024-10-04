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Seçime odaklanan ABD’de, siyasetçilerin “İsrail sadakati” ülkeyi nereye sürükleyecek?

Bu hafta Amerika Masası’nda hem başkanlık seçimlerini hem de mevcut hükümetin ve adayların İsrail’e desteğinin etkilerini, Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Seçime odaklanan ABD’de, siyasetçilerin “İsrail sadakati” ülkeyi nereye sürükleyecek?

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