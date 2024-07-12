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Rusya’nın kutup bölgelerinin restorasyonu Türk profesöre emanet edildi

Ömer Faruk Çalışkan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Rusya’nın kutup bölgelerinin restorasyonu Türk profesöre emanet edildi

Ankara
İklim krizi ve çevre kirliliği sebebiyle Kuzey Kutup dairesi içindeki Rusya topraklarının ekosistemlerini kurtarmak için hazırlanan “TerrArctic” projesinin başındaki Prof. Dr. Orhan İnce ile çalışmanın ayrıntılarını konuştuk.
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