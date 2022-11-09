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Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

Sefa Şengül   | 09.11.2022
Meta’daki işten çıkarmalar, metaverse projesinin başarısızlığına mı işaret ediyor?

ABD’de resesyon riski, Silikon Vadisi’nde endişelere yol açtı ve büyük teknoloji firmaları çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Facebook’un çatı şirketi Meta’da da işler kötü gidiyor. Peki Meta’da sorun metaverse projesinin doğru anlatılamaması mı? Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

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