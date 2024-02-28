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Marmara’nın güneyini sarsan depremler öncü mü, artçı mı?

Bursa ve Çanakkale’nin ilçelerinde üç gündür meydana gelen depremlerin nasıl anlaşılması gerektiğini, Prof. Dr. Mehmet Önal ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Marmara’nın güneyini sarsan depremler öncü mü, artçı mı?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Bingöl'de çığ altında kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

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