Yeni veri setleri Türkiye’nin eğitim sistemine dair neler söylüyor?
Ankara
İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2024” raporu yayımlandı. Türkiye’deki eğitim sisteminin güncel durumunu uluslararası verilerle değerlendiren raporu İLKE Vakfı EPAM Direktörü Doç. Dr. Ayhan Öz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.