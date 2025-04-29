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Yeni veri setleri Türkiye’nin eğitim sistemine dair neler söylüyor?

Betül Sümeyye Us  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Yeni veri setleri Türkiye’nin eğitim sistemine dair neler söylüyor?

Ankara

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2024” raporu yayımlandı. Türkiye’deki eğitim sisteminin güncel durumunu uluslararası verilerle değerlendiren raporu İLKE Vakfı EPAM Direktörü Doç. Dr. Ayhan Öz ile konuştuk.

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