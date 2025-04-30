Enerji dönüşümünde yeni bir bağımlılık mı doğuyor?
Ankara
Fosil yakıtların yerini hızla rüzgar ve güneş enerjisi alırken, bu dönüşümün temelini oluşturan elektrik üretimi, iletimi ve batarya teknolojilerinde kullanılan kritik madenlerde tekelleşme riski gündemde. Uzmanlar, enerji dönüşümünün yeni bir bağımlılık ilişkisine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Nuran Erkul Kaya, bu alandaki küresel rekabette neden özellikle Çin’in öne çıktığını aktarıyor.
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