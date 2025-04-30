ABD Başkanı Trump, Kanada seçimlerini nasıl etkiledi?
Ankara
Kanada'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti, çoğunluğu elde ederek zafere ulaştı. Seçim sürecinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet" yapma yönündeki söylemleri ve ticaret savaşları, Kanada halkında büyük bir tepki oluşturdu. Anadolu Ajansı Kanada Muhabiri Merve Aydoğan, seçim sonuçlarını ve Trump'ın seçimlere etkisini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.