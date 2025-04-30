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ABD Başkanı Trump, Kanada seçimlerini nasıl etkiledi?

Faruk Çalışkan  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD Başkanı Trump, Kanada seçimlerini nasıl etkiledi?

Ankara

Kanada'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti, çoğunluğu elde ederek zafere ulaştı. Seçim sürecinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet" yapma yönündeki söylemleri ve ticaret savaşları, Kanada halkında büyük bir tepki oluşturdu. Anadolu Ajansı Kanada Muhabiri Merve Aydoğan, seçim sonuçlarını ve Trump'ın seçimlere etkisini anlattı.

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