A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak

[1/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Arda Güler de katıldı.

[2/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.

[3/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.

[4/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. AntrenmanaMert Müldür, Arda Güler ve Mert Günok de katıldı.

[5/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.

[6/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.

[7/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür de katıldı.

[8/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın ve Mert Müldür de katıldı.

[9/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.

[10/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.

[11/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.

[12/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.

[13/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.

[14/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu da katıldı.

[15/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı.