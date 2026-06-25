A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Hilmi Sever
25 Haziran 2026•Güncelleme: 25 Haziran 2026
CALİFORNİA
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.
[1/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Arda Güler de katıldı.
[2/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[3/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[4/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. AntrenmanaMert Müldür, Arda Güler ve Mert Günok de katıldı.
[5/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[6/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[7/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür de katıldı.
[8/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın ve Mert Müldür de katıldı.
[9/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[10/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[11/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[12/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[13/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[14/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu da katıldı.
[15/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı.
[1/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Arda Güler de katıldı.
[2/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[3/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[4/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. AntrenmanaMert Müldür, Arda Güler ve Mert Günok de katıldı.
[5/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[6/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[7/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür de katıldı.
[8/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın ve Mert Müldür de katıldı.
[9/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[10/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[11/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[12/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[13/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[14/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu da katıldı.
[15/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı.
Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)