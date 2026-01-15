Dolar
43.19
Euro
50.29
Altın
4,613.95
ETH/USDT
3,332.70
BTC/USDT
96,909.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı gerekirse kuvvet kullanarak almaktan bahsetmesi kıta Avrupası kadar, ABD’nin tarihi müttefiki İngiltere’nin de itirazına yol açtı. İki ülke arasındaki bir diğer konu da Elon Musk’ın yapay zeka platformu Grok’un müstehcen görsel üretimi. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru süreciyle ilgili dolandırıcılık uyarısı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi

Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi

Yağmur suyu hasadı iklim krizinde yeni çare mi?

Çocuk edebiyatı dünden bugüne nasıl bir yol izledi?

İran’da neler oluyor?

İran’da neler oluyor?
Halep’te yaşananlar, Suriye’nin geleceğine dair hangi ipuçlarını veriyor?

Halep’te yaşananlar, Suriye’nin geleceğine dair hangi ipuçlarını veriyor?
Trump’ın Venezuela’dan sonraki hedefi Grönland mı?

Trump’ın Venezuela’dan sonraki hedefi Grönland mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet