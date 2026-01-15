Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi
Ankara
ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı gerekirse kuvvet kullanarak almaktan bahsetmesi kıta Avrupası kadar, ABD'nin tarihi müttefiki İngiltere'nin de itirazına yol açtı. İki ülke arasındaki bir diğer konu da Elon Musk'ın yapay zeka platformu Grok'un müstehcen görsel üretimi. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya anlatıyor.