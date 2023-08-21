Dolar
27.16
Euro
29.63
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,668.00
BTC/USDT
25,958.00
BIST 100
7,669.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Kut'ül Amare Zaferi’nin komutanı Halil Kut, nasıl bir neslin sembolüydü?

Birinci Dünya Savaşı’nda bugünkü Irak topraklarında İngiliz ordularına büyük yenilgi yaşatan Halil Kut Paşa’yı, vefatının 66. yıl dönümünde, “Kûtulamâre Zaferi 1916” kitabının yazarı Muzaffer Albayrak ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Kut'ül Amare Zaferi’nin komutanı Halil Kut, nasıl bir neslin sembolüydü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi inşallah memnun edecek adımları atacağız
AFAD: Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı

Benzer haberler

Kut'ül Amare Zaferi’nin komutanı Halil Kut, nasıl bir neslin sembolüydü?

Kut'ül Amare Zaferi’nin komutanı Halil Kut, nasıl bir neslin sembolüydü?

KKTC güvenlik güçleri ile BM Barış Gücü askerleri arasında neler yaşandı?

Bilim dünyasını heyecanlandıran LK-99 maddesi gerçek bir süperiletken mi?

İsveçliler Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara nasıl tepki gösteriyor?

İsveçliler Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara nasıl tepki gösteriyor?
İsrail’de işgale karşı çıkan bazı Yahudi grupları, yargı reformuna nasıl tepki gösterdi?

İsrail’de işgale karşı çıkan bazı Yahudi grupları, yargı reformuna nasıl tepki gösterdi?
Yedi İklim Dergisi’nin 36 yıllık yolculuğunu konuştuk

Yedi İklim Dergisi’nin 36 yıllık yolculuğunu konuştuk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet