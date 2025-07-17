“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek." ifadelerini kullandı. "Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen noktayı ve sürecin bölgeye yansımalarını Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Taceddin Kutay ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.