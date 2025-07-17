Dolar
40.28
Euro
46.80
Altın
3,332.79
ETH/USDT
3,423.60
BTC/USDT
118,166.00
BIST 100
10,227.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?

Betül Sümeyye Us  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek." ifadelerini kullandı. "Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen noktayı ve sürecin bölgeye yansımalarını Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Taceddin Kutay ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki 2 fakülte bölüm olarak öğrenimlerini sürdürecek
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Tunç başkanlığında "Aile Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Benzer haberler

“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?

“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?

Kuraklık tablosu ne seviyede?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sanat eliyle nasıl anlatılmalı?

ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkes söylemi dış politikada nasıl bir karşılık bulabilir?

ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkes söylemi dış politikada nasıl bir karşılık bulabilir?
“İnsan 3.0” belgeseli LGBT ile ilgili gerçekleri nasıl ortaya koyuyor?

“İnsan 3.0” belgeseli LGBT ile ilgili gerçekleri nasıl ortaya koyuyor?
Almanya ile Çin arasında ‘lazer’ gerilimi tırmanır mı?

Almanya ile Çin arasında ‘lazer’ gerilimi tırmanır mı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet