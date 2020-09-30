Küresel mikroçip savaşları şiddetleniyor
ABD ile Çin arasında devam eden stratejik rekabetin merkezinde teknoloji alanında üstünlük kurma çabaları var ve iki ülke arasındaki bağımlılık ilişkisi, Çin’in teknoloji ürünleri imalatında ABD malı mikroçiplere bağımlılığı olarak belirginleşiyor.
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